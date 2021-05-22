“Cenrevre’deki tutumu nedeniyle Tatar’ı tebrik ederim, tam destek verdik”

Çamlıbel’de düzenlenen “KKTC Sulama İletim Tüneli” açılış törenine telekonferans yöntemi ile bağlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre’deki tutumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutladı. Erdoğan “Türk tarafı adada iki ayrı halkın ve devletin olması gerektiğini ifade etti. Değerli kardeşim Tatar'ın önerilerine tam destek verdik. Sayın Tatar’ı Cenevre’deki tutumu nedeniyle tebrik etmek istiyorum” dedi.

Çamlıbel’de düzenlenen “KKTC Sulama İletim Tüneli” açılış törenine telekonferans yöntemi ile bağlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan proje ile Kuzey Kıbrıs’ta tarımın ivme kazanacağını kaydetti.

Erdoğan, “Su sıkıntısını giderecek projelerimizde Kıbrıs Türkünü kimseye muhtaç etmeme kararlılığımızı ortaya koyduk” dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Erdoğan şunları söyledi:

“Herkesin hakkına saygı gösteren adaletli bir çözüm yerine Kıbrıs Türkünü azınlık olarak gördüler. Kıbrıs müzakereleri Rumların uzlaşmaz ve şımarık tutumları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Çözüme en fazla yaklaşıldığı anda çözümden kaçmışlardır. Kıbrıs Türkü ile hastaneleri bile paylaşmam diyen bir zihniyet ile anlaşmak mümkün değil. Türk tarafı Cenevre’deki toplantıda yeni makul adil önerilerde bulundu. Türk tarafı adada iki ayrı halkın ve devletin olması gerektiğini ifade etti. Değerli kardeşim Tatar'ın önerilerine tam destek verdik. Sayın Tatar’ı Cenevre’deki tutumu nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Yeni müzakereler iki devlet arasında yürütülmelidir.”