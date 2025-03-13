"Cenevre zirvesi, çözüm için kritik bir dönemeç"

Kıbrıs Türk İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, önümüzdeki hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak Kıbrıs zirvesiyle ilgili açıklama yaptı, "zirveyi kritik bir dönemeç olarak görüyoruz" dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yağan Güven Bengihan, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs adasındaki varlığını korumanın tek yolunun BM parametreleri çerçevesinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözüme ulaşmak olduğunu gördüklerini ifade etti.

Bengihan'ın açıklaması şöyle:

"17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 gayriresmi görüşmeleri, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için kritik bir dönemeç olarak görüyoruz.

Yarım asrı aşkın süredir devam eden çözümsüzlük, Kıbrıs Türk toplumunu her geçen gün daha fazla çıkmaza sürüklemekte; kimliğimizi, kültürümüzü ve varlığımızı yok olma noktasına getirmektedir. Uluslararası hukukun dışında bırakılmış bir toplum olarak ekonomik, sosyal ve demokratik haklarımız sürekli gerilemekte; emekçilerimiz yoksulluğa mahkum edilmektedir.

Bizler Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu olarak, Kıbrıs Türk toplumunu ekonomik çıkmaza, kimliksizleşmeye ve toplumsal erozyona sürükleyen statükoya karşı direniyoruz, ve Kıbrıs adasındaki varlığımızı korumanın tek yolunun BM parametreleri çerçevesinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde kapsamlı bir çözüme ulaşmak olduğunu vurguluyoruz.

Kıbrıs’ta ve dünyada artan gerilim ve kutuplaşmaya rağmen, bizler barış, demokrasi ve ortak geleceğimiz için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. KİEF olarak, tüm emekçileri ve sivil toplumu çözümden yana taraf olmaya, Kıbrıs Türk toplumunun varlığına sahip çıkmaya ve daha adil bir gelecek için dayanışma göstermeye çağırırken, Kıbrıs halklarının kaderini belirleyecek bu görüşmede liderleri federasyon temelinde bir çözüm için uzlaşı zeminine davet ederiz."