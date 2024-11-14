Cemal Arkut unutulmadı

Kıbrıs’ta barış mücadelesinin önemli isimlerinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut, geçirdiği kalp krizi sonrasında geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmişti.

Cemal Arkut’un vefatının birinci yıldönümünde Lefkoşa’daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Anmaya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, birçok milletvekili ve partilinin yanı sıra Cemal Arkut’un ailesi ve sevenleri de katıldı. Anmada konuşma yapan Tufan Erhürman, Cemal Arkut’un ailesine ve adasına aşkla bağlı biri olduğuna vurgu yaptı.

“Partisine de aşkla bağlıydı. Onun aşklarını yaşatmak hepimizin boynumuzun borcudur” diyen Erhürman, her zaman anısını yaşatacaklarının altını çizdi.