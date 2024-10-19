Çeler: "Halkın aklı ile resmen dalga geçiyorlar"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Meclis Başkanlığı krizinde dün "geçersiz" oyları "geçerli" sayıp Meclis Başkanı'nı 15. tur sonrası ilan eden UBP-DP-YDP Hükümeti'ni eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çeler, "Belki kendi kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Ama bizi ve çoğunluğu, hatta kendi tabanınızı asla kandıramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Çeler'in paylaşımı şöyle:

Bu resmen halkın aklı ile dalga geçmektir. Seçim ve halk oylamasında kurallar nasıl belirtilmişse aynı meclis seçimleri içinde geçerlidir.

Tüzük yapılırken belki bu kadar rezillik yaşanacağı öngörülmemiş olacaktır ki o zamanın vekilleri bunu yazmayı düşünmemiştir bile. Sırf yazmaz diye de oy pusulasını bu şekilde mühürlemek geçerli olmamalıdır.

Yasalarla halkın nasıl oy kullanacağını belirleyen vekillerin kendilerinin oy kullanırken sergiledikleri bu tavrın “GEÇERLİ” oy olarak sayılması ve/veya saydırılması her türlü yasa ve ahlak kurallarına da aykırıdır. Üstelik muhalefet vekilleri aynen bu şekilde kullanılmış oylar daha önceki sayımlarda geçersiz sayılmış diyorken, nasıl olur da bu turda geçerli saydırılıyor.

Belki kendi kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Ama bizi ve çoğunluğu, hatta kendi tabanınızı asla kandıramayacaksınız

Hakeza ZORLA GÜZELLİK YAPTIRARAK, seçim tamamladığını, ve her şeyin yoluna girdiğini zannedenler de bilecekler ki bu iş burada bitmemiştir. Bu onun için fragmandı, film şimdi başlıyor."