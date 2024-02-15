Çelebi Ilık, görevinden affını istedi

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Çelebi Ilık, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevinden “affını” istedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na “görevden alınma” talebini sunan Ilık, YENİDÜZEN’e konuştu, “hakkında şaibe bulunan onlarca insan koltuğunda oturmaya devam ederken, ben istifamı sunuyorum” dedi.

Ilık, soruşturmanın salimen tamamlanması için bu adımı attığını ifade etti.

Güzelyurt’taki, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma soruşturması” kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Müsteşarı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, teminat şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Yüksek Lisans diploması alabilmek için derslere ve sınavlara girmeden, sahtekarlıkla ve dolandırmak kastı ile üniversitenin Genel Sekreteri ile Dekanını “sahte belge düzenlemeye tahrik ederek” Lisans ve Yüksek lisans diplomalarını temin etmekle suçlanıyor.

Bugün sabah saatlerinde YENİDÜZEN’e konuşan DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Ilık’ın görevden alınmasına ilişkin partide karar üretildiğini ancak Başbakan Yardımcısı Ataoğlu’nun, bu kararı bakanlık nezdinde ‘henüz’ uygulamaya koymadığını söylemişti.

“DP karar üretti, Ataoğlu ‘henüz’ uygulamadı”