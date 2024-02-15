“DP karar üretti, Ataoğlu ‘henüz’ uygulamadı”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma soruşturması” kapsamında mahkemeye çıkarılan ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ile ilgili DP’nin “görevden uzaklaştırılması” yönünde bir karar ürettiği ancak bu kararın henüz “Bakanlık” nezdinde uygulamaya konulmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, parti içerisinde “Ilık’a ilişkin yargı süreci sona erene kadar, görevden uzaklaştırılması yönünde bir karar alındığını, ancak bu kararın henüz Bakanlık nezdinde üretilmediğini” ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu Salı günkü Meclis Genel Kurul toplantısında, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin sorusu üzerine Netice çıkmadan, önyargılı şekilde bir şey söylememiz çok da doğru değil” demiş, “Biz bunu kendi içimizde illaki çözeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ilık’ın görevden uzaklaştırılması konusunda sosyal medya hesabından açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Ünal Bey ve Fikri Bey: Daha neyi bekliyorsunuz! Sindiniz da gullenin geçmesini mi bekliyorsunuz?” sorusunu sordu.

Kamu Görevlileri Yasası’na atıfta bulunan Özersay, “Kamu Görevlileri Yasası 102. Maddesi çok açıktır: “Hakkında cezai kovuşturma açılan kamu görevlilerinin devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda görevleri başında kalmalarında sakınca görülmesi halinde, ilgili kamu görevlisi geçici olarak görevinden uzaklaştırılabilir” dedi.

Özersay, “Bu görevden uzaklaştırma hem kamu polis soruşturmasının selameti ve daha rahat yürütülebilmesi, hem evrak, belge, delil gizlenmesinin önlenmesi hem de kamu hizmetlerinin tehlikeye atılmaması açısından önemli ve gereklidir” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt’taki, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma soruşturması” kapsamında tutuklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Müsteşarı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış, teminat şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Çelebi Ilık, soru üzerine “yakında detaylı bir açıklama yapacağını” söylemişti.

Ilık, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde Psikoloji bölümünden Lisans ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans diploması alabilmek için derslere ve sınavlara girmeden, sahtekarlıkla ve dolandırmak kastı ile üniversitenin Genel Sekreteri ile Dekanını “sahte belge düzenlemeye tahrik ederek” Lisans ve Yüksek lisans diplomalarını temin etmekle suçlanıyor.