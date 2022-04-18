CCM Raporu: Kıbrıs adası askeri üs gibi!

Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (CCM) “2022'de Kıbrıs'taki Askeri Kuvvetler” konulu raporu adadaki askeri dengelerle ilgili yeni bulgu ve sonuçları gündeme taşıdı.



Rapora göre tank sayısının azaltılması ve kuzeyde çok namlulu roket sistemlerin kurulması dışında, adadaki askeri kuvvetlerin güç dengesinde kayda değer bir gelişme yaşanmadı.

Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Ordusu’ uluslararası kısıtlamalar altında bulunuyor. Raporda, önceden planlanmamış şekilde, “Rus silahlarından kurtulma” programının uzun vadeli ve maliyetli bir girişim olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde “Milli Muhafız Ordusu”nun insan kaynağı 9.500 civarında tahmin ediliyor. Lise sonrası mecburi askerlikte görev süresi 24 aydan 14 aya indirildi. Rapora göre güneyde 48.000 yedek asker gücü yer alıyor.



Rapor “Helen Barış Kuvvetleri (ElDYK) de dâhil olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti’nde silahaltında toplam insan sayısı 58.450'a ulaşıyor” saptamasını yapıyor.



Kuzeydeki rakamlarda ise Türkiye askerinin sayısının 34.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. 3.000 Kıbrıslı Türk silah altındayken, 26.000 de yedek asker sayısı olduğu belirtiliyor. Kuzeydeki toplam askeri insan kaynağı da 63.000 olarak raporda yer alıyor.

Güneyde 294, kuzeyde ise 492 Zırhlı Personel Taşıma Aracı olduğu belirtiliyor.

Yine güneyde 70 Zırhlı Muharebe Aracı (TOMA) olduğu belirtilirken, kuzeyde bu sayının 147 olduğu iddia ediliyor.

Kıbrıs Haber Ajansı raporla ilgili “Kıbrıs’ın güneyinde hava ve deniz araçlarının bulunmaması nedeniyle, Türkiye havada ve denizde tam üstünlüğe sahip” yorumunu yapıyor.

Ayrıca şu notlar yer alıyor:



“Herhangi bir savaş uçağının bulunmadığı Kıbrıs (güney) Hava Kuvvetleri'nde, Kıbrıs'ın mevcut olan tek dikkat çekici uçuş aracı, 2021'den beri gelişmiş bir satış sürecinde olan Rus Mi-35P saldırı helikopterleri.”

“Kıbrıs'taki Britanya Egemen Üsleri'ndeki insan gücü 2260. Üsler bölgedeki operasyonel ihtiyaçlar için, "Operation Shader" ın bir parçası olarak, 8 Tornado GR4 savaş uçağı ve 6 Typhoon FGR4'ten oluşan bir filoya sahipler.”

“Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ndeyse insan kaynakları bakımından ilgili rakam, 2021 yılında 833’ten 923'e yükseldi.” (Yenidüzen, CNA)