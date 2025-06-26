"Çavuşoğlu'nun 'eğitim önceliğimizdir' sözünün boş olduğunu bir kez daha görmüş olduk"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yeni eğitim yılı için 19 psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 20 Özel Eğitim Öğretmeni ihtiyacı olduğunu belirtti, hükümetin buna karşın 1 rehber öğretmen ve 5 özel eğitim öğretmeni atama kararı aldığını söyledi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Maviş, "KTÖS olarak bu keyfi, partizanca ve pedagojik gerçeklerden kopuk atama politikasını reddediyoruz" dedi, bu konunun hesabını soracaklarını ifade etti.

Maviş'in açıklaması şöyle

"2025-2026 öğretim yılına girerken, Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atama politikası bir kez daha çocukların değil, siyasi çıkarların esas alındığını ortaya koymuştur.

Sendikamız önümüzdeki eğitim yılında ilköğretim için en az 19 Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ve 20 Özel Eğitim Öğretmeni ihtiyacı olduğunu belirlemiştir. Buna karşın hükümet sadece 1 rehber öğretmen ve 5 özel eğitim öğretmeni atama kararı almıştır.

Okullarımızda ihtiyaç bellidir, talep nettir, fakat hükümetin öğretmen atamaları siyasi hesaba ve seçim takvimine göre şekillenmektedir. Ekim ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kadrolu öğretmen atama yerine geçici ve partizanca istihdamı tercih eden UBP-DP-YDP hükümeti ve bakan Nazım Çavuşoğlu, eğitim alanındaki sorumluluğunu bir kez daha reddetmiştir.

Geçtiğimiz yıl da ‘hatalı tüzük’ gerekçesiyle 10 rehber öğretmen yerine yalnızca 1 öğretmen atayan Bakanlık, bu yıl ise 19 öğretmen yerine yine 1 öğretmen atama kararı alarak Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun “eğitim önceliğimizdir” sözünün içinin ne kadar boş olduğunu bize bir kez daha göstermiştir.

İvedi öğretmen ihtiyacı ortada dururken, Ersin Tatar’ın sarayına seçim sürecine yakın dönemde partizanca özel danışman atamaları yapılması, kamu kaynaklarının siyasi kampanya amaçlı kullanılmakta olduğunu ve aslında hükümetin gerçek önceliğinin ne olduğunu açıkça göstermektedir.

UBP-DP-YDP anlayışıyla ne öğrencilerin rehberlik ve yönlendirme ihtiyaçları karşılanır, ne özel gereksinimli öğrenciler desteklenir, ne de okullar toplumsal görevini yerine getirebilir.

KTÖS olarak bu keyfi, partizanca ve pedagojik gerçeklerden kopuk atama politikasını reddediyoruz. Kamusal eğitim sistemimize yapılan bu bilinçli tahribatın hesabını toplum adına sormaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."