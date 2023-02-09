Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Umutlar git gide azalıyor” dedi, “Her an enkazdan canlı birine ulaşılacakmış gibi mücadele etmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

NTV’ye konuşan Çavuşoğlu, Adıyaman’da Kıbrıslı Türk kafilenin de bulunduğu İsias Otel enkazındaki çalışmalara yönelik bilgi verdi.

Kıbrıs’tan gelen arama kurtarma ekiplerinin 4 günde 25 kişiyi otel enkazından çıkardıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “3’ü kendi kafilemizdendi. 1’i hayattaydı, 24’ü hayatını kaybetmişti” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, enkazın kaldırılmasının birkaç gün süreceğine yönelik bilgi de paylaşarak, “Öğrencilerimizi nasıl olursa olsun, alıp gitmek istiyoruz. Aileler enkaz başında 24 saat çalışmaları izliyor” dedi.