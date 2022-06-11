Çavuşoğlu-Sivil Toplum buluşmasında kim var, kim yok?

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretinde gözler Beyaz Ev’de sivil toplum örgütleriyle yapılacak toplantıya çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomik Örgütler Platformu Temsilcisi Dimağ Çağıner, toplantıya 22 örgütün davet edildiğini ifade etti. Hangi örgütlerin davet edildiğine veya toplantının gündemine dair ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Mimar Mühendisler Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Birliği temsilcileri ise toplantıyla ilgili kendilerine davet gelmediğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, YENDÜZEN’e kendilerine davet geldiğini ve davete icap edeceklerini açıkladılar.

Toplantının sivil bir mekanda değil de askeri bir mekanda gerçekleşecek olması ise kamuoyunda eleştirilere konu olmuştu. Toplantı organizasyonun ise TC Elçiliği üzerinden organize edildiği öğrenildi.