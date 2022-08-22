Çavuşoğlu: Okullardaki tadilatlar ihaleler tekrarlandığı için bitirilemedi

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okullardaki tadilatların bitirilmemesinin tek nedeninin ihalelerin defalarca tekrar olması olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’in de bugün manşetten verdiği, okulların fiziki yapısıyla ilgili haberin her eğitim yılı öncesi yapıldığını savunan Çavuşoğlu, "yapılan yayınların maksatlı olduğunu ve sanki hiçbir şey yapılmadığı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını" iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı Manşet + programında yeni eğitim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, çıkan haberlerin "yalan veya yanlış olduğunu söylemediğini ancak yapılan iyi işlerin göz ardı edilerek Bakanlığı yıpratma amacı taşıdığını" savundu.

“En büyük temennimiz, bu manşetlerin atılacağı ortamın ortadan kaldırılmasıdır” diye konuşan Çavuşoğlu, okullarda yaşanan fiziki sıkıntıları gizlemek gibi bir çabalarının olmadığını ve bu sıkıntıları gidermek adına yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getirerek, 2019 yılından bugüne kadar görev süreleri içerisinde son 20 yılda yapılanlardan daha fazla okul yaptıklarına dikkat çekti.

“4 yeni okul ile eğitime başlanacak”

Çavuşoğlu, bu yıl, okullar bakımı ve onarımı için devletin öz kaynaklarından 20 milyonluk bir harcama yaptıklarını, 28 milyonluk bir harcama daha yapacaklarını ve toplamda 48 milyonluk bütçe ile okulların eksikliklerinin giderilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de dile getirdi.

Bu yıl 4 yeni okul ile eğitime başlanacağına dikkati çeken bakan Çavuşoğlu, “Tarihte hangi dönem 4 yeni okulla eğitime başlandı, bilen varsa söylesin” dedi.

“Bu tadilatları bitirmiş olmanız gerekmiyor muydu?” gibi soruların gelebileceğini de belirten Çavuşoğlu, “Evet bitirilmesi gerekiyordu. Niye olmadı? Bu tadilatları bitirememizin tek bir sebebi var. İhalelerin defalarca tekrar edilmesidir.” dedi.