Hükümette bu kez de ‘arazi’ krizi

Ayşe GÜLER

Sanayi Bölgesi’nde Jeoloji ve Maden Dairesi’ne ait bir arazinin Ekonomi Bakanlığı tarafından özel bir işletme veya kişiye verildiğine yönelik iddialar Meclis’te gündeme geldi, hükümet ortakları ikiye bölündü.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Bu arazi benim tasarrufumda” derken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Ekonomi Bakanlığı’na gerekli uyarıyı yaptım. Bölgede ilgili firmanın kazık çaktığını öğrendim. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, hükümet ortağı Arıklı’ya Meclis kürsüsünden “Hükümet açısından olumlu puan olmasa bile bu şekilde devletin dairelerinin alanlarının dikkate alınmadan yapılan atılıma müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Meclis devam ederken yeniden kürsüye çıkan Bakan Arıklı, Çavuşoğlu’na “Böyle bir tapu kaydı, resmi bir belge ortaya koyarsa anında veririz. Sıkıntımız olmaz” yanıtını verdi.

Çavuşoğlu: Müsaade etmeyeceğiz

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hükümet ortağının söz konusu arazinin Ekonomi Bakanlığı’na devredildiğine dair bilgi verdiğini söyledi, bu alanın ‘telli’ ve ‘telsiz’ olmak üzere 2 bölüm olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Meclis kürsüsünden şöyle konuştu: “Telli alan içerisindeki bölgenin hiçbir yatırımcıya verilmeyeceğini söyledik. Bazı işaretlemeler yapılınca Arıklı’yı aradım, bu işi düzelt dedim. İlgili firmanın bugün kazık çakmaya çalıştığına dair bilgi geldi. Hükümet açısından olumlu puan olmasa bile bu şekilde devletin dairelerinin alanlarının dikkate alınmadan yapılan atılıma müsaade etmeyeceğiz.Kazıkları sökeriz.”

“Yeni kriz değil”

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Sanayi bölgesindeki arazinin 1993’te Sanayi Dairesi’ne verildiğini söyledi, o zamandan bugüne çeşitli dairelerin çalışma yaptığını, hiçbirinin kanuni alt yapısının olmadığını kaydetti.

Arıklı, Hem İskan Dairesi hem de Tapu Dairesi’nden arazinin kime ait olduğuna dair bilgi talep ettiklerini ifade etti.

Gerek Su İşleri, gerekse Jeoloji ve Maden Dairesi’nin bölgeye giderek, belirtilen arazide ‘yer işgal’ ettiğini, ambar olarak kullanıldığını öne süren Arıklı, bu durum nedeniyle Sanayi Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi arasında tartışma yaşandığını ifade etti.

Arıklı, konunun Bakanlar Kurulu’nda konuşulduğuna yönelik bilgi paylaşarak, Tarım Bakanı Çavuşoğlu’na ‘Bölgedeki telli alana girmeyin, tapu kayıtlarına bakalım’ önerisinde bulunduğunu belirtti.

Konunun bugün basında yer aldığını kaydeden Arıklı, her iki bakanın da bürokratlarının verdiği bilgiye göre konuştuğunu ifade etti.

Arıklı, Çavuşoğlu’na atfen “Böyle bir tapu kaydı, resmi bir belge ortaya koyarsa anında veririz. Sıkıntımız olmaz. Çavuşoğlu ile bunu konuşur, hallederiz” dedi.

“Hükümet içerisinde yeni kriz gibi değil, ben belgelerle konuşuyorum” diyen Arıklı, “Jeoloji Dairesi’nin böyle bir araziye ihtiyacı varsa, veririz” şeklinde konuştu.

Özdenefe: Hükümetin geldiği nokta vahim

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de yaşananların hükümetin geldiği nokta açısından vahim olduğunu belirtti.

Özdenefe, konunun çok daha farklı şekilde aralarında anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Erhürman: Hükümet değil, felaketin de ötesi

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis’te de gündeme gelen, Tarım Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında krize neden olan arazi konusunda hükümeti eleştirdi, “Hükümet değil, artık felaketin ötesi. Tam bir rezalet” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, şöyle konuştu: Meclis'te maskaralığın son perdesi: Sn. Arıklı'nın "Tarım Bakanlığı bizim bakanlığımıza devretti" dediği arazi için Tarım Bakanı Sn. Çavuşoğlu yarım saat sonra kürsüye çıktı ve Arıklı'ya hitaben "o araziye hoyratça diktiğiniz gazıkları bugün söktüreceğim" dedi. "Hükümet" değil, artık felaketin de ötesi... Tam bir rezalet!

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe'den hükümete: Guguk kuşu ittifakı