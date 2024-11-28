Çavuşoğlu, DAÜ Rektörünün ayağa kalkarak konuşmasını istedi
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçesinin komitede görüşülmesi esnasında DAÜ Rektörünün ayağa kalkarak konuşmasını istedi.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçesi komitede görüşülürken Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında sesler yükseldi. Muhalefet vekilleri ile Bakan Çavuşoğlu arasında tansiyon yükseldi
Bakan Çavuşoğlu, rektörün ayağa kalkarak, 2025 yılında yapılacak tasarrufu kalem kalem açıklamasını istedi.
Nazım Çavuşoğlu’nun rektörün ayağa kalkarak, konuşmasını istemesi komitede tartışmaya neden oldu.
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