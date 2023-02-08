Çavuşoğlu: Bir yetişkin erkeğin cansız bedenine ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yabancı bir kafileye ait olduğu düşünülen bir yetişkin erkeğin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

TAK muhabirinin Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan aldığı bilgiye göre, Adıyaman’da ISIAS Otel'de yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir erkeğin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çavuşoğlu, çalışmalara aralıksız devam edildiğini ve burada yapılan çalışmalar hakkında resmi makamlardan doğrulatmadan yayın yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bilgi resmi makamlardan alınmalı" dedi.