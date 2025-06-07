Çatalköy’deki kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı

Çatalköy’de 30 Mayıs 2025 tarihinde Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 48 yaşındaki Orhan Korkmaz yaşam mücadelesini kaybetti.

RT 297 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, Emine Eksoz’un (57) kullandığı MH 950 plakalı araçla çarpışan Korkmaz, kazanın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Polis soruşturması sürüyor.