Çatalköy'de uyuşturucudan bir tutuklu

Çatalköy’de evinde kokain ve Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan 44 yaşındaki C.G.M. (E) tutuklandı.

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün dün öğle saatlerinde zanlının evinde yaptığı aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü ve yaklaşık 310 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.