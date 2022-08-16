Çatalköy’de bıçaklı saldırı

Çatalköy’de, bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, 29 yaşındaki J.O.C. isimli şahıs, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, aralarında çıkan tartışma sonucu 41 yaşındaki Tobi Isaiah Akıntemi’yi karın kısmından yaraladı.

Polisten yapılan açıklamaya göre olayda yaralanan Akıntemi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.