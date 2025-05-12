Çatalköy'de araç kurşunlayan 'turist' tutuklandı

Serap ŞAHİN

Çatalköy’de bir araca 4 el ateş eden zanlı Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis zanlının aynı gün ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Mahkemede konuşan zanlı “Çok pişmanım keşke yapmasaydım” diye konuştu.

Polis, dün saat 12:45 sıralarında, Çatalköy 'de 21 yaşındaki G.M.’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulunduğu tabanca ile henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı N.İ’ye ait ikametgahında bulunan Range Rover marka araca 4 el ateş ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlın 11 Mayıs’ta Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığının tespit edildiğini belirten polis, olayın ardından taksiye binmeye çalıştığı esnada 40 dakika içerisinde yakalandığını söyledi. Zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu tabancayı dere yatağına attığını söylediğini mahkemeye aktardı.

Zanlının olayı nasıl işlediğini ifadesinde anlattığını kaydeden polis tabancanın da balistik incelemeye gönderileceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı, Türkiye’den ülkeye suç işlemek için gelen dördüncü mesele olduğuna işaret ederek zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini söyledi. Mahkemede konuşan zanlı “Çok pişmanım, keşke yapmasaydım” dedi. Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.