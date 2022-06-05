Çatalköy Taksiciler Birliği: “Elexus Hotel kaçak taşımacılığa hız kesmeden devam ediyor”

Çatalköy Taksiciler Birliği, “Elexus Hotel’in kaçak taşımacılığı hız kesmeden sürdürdüğünü” iddia etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan birlik, dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Biraz sabır, taksi esnafının hakkını yedirmeyiz” demesine rağmen, kaçak taşımacılığa karşı denetimlerin durduğunu duyurdu.

“Artık sabrımız kalmadı” denilen açıklamada, taksicilerin önce pandemi, ardından hortum felaketi ve son olarak da ekonomik krizle boğuşmaya devam ettiği vurgulanarak, “Göz göre göre ‘kanun, kural, yasa tanımaksızın yapılan bu kaçak taşımacılığa, haklıyken haksız duruma düşmeyelim diyerek seyirci kalamayız” ifadeleri kullanıldı.

Kaçak taşımacılık dahil olmak üzere taksicilik sektörünün pek çok sorununa çözüm beklediği kaydedilen açıklamada, “Sektördeki tüm başkanları olarak bir dizi eylemler için yaptığımız görüşmeleri hızlandırdığımızı ve haklarımızı eylemler aracılığıyla arayacağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.