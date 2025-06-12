Çatalköy İlkokulu yıl sonu etkinliği beğeni topladı

Çatalköy İlkokulu’nun yıl sonu etkinliği, 11 Haziran Çarşamba akşamı gerçekleştirildi.

Çatalköy – Esentepe Belediyesi’nin sahne sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte resim sergisi, kermes, müsamere ve tamamlama belgesi töreni yapılırken, etkinlikte öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, etkinliğe katılarak çocuklarımızı tek tek tebrik etti, başarılar diledi ve emeği geçen öğretmenleri kutladı.

Başkan Kırok, yaptığı konuşmada “Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.