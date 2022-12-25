Çatalköy - Esentepe Belediyesi’nde zafer Kırok’un

Çatalköy - Esentepe Belediyesi’nde 22 sandığın tümü açıldı. Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 36.16 ile Ceyhun Kırok oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre rakamlar şöyle:

Ceyhun Kırok: %36.16

Mehmet Hulusioğlu: %34.77

Cemal Erdoğan: %16.62

Ahmet Karal: %6.46

Hüseyin Höyük: %4.55

Ahmet Özgün: %1.43

Kırok: Çağdaş, hesap verebilir bir belediye olacağız

Gayrı resmi sonuçlara göre; Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanlığına seçilen CTP’nin adayı Ceyhun Kırok, “Uzun soluklu bir yarış oldu. Yeni bir dönem, yeni bir vizyon gelecek” şeklinde konuştu. Kırok, “İnsana dokunan, insanın ihtiyacı olan şeyleri bölgeye sağlayacağız. Çağdaş, hesap verebilir belediye olacağız” dedi.