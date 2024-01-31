Çataköy'de sahile vuran bir cansız beden daha...

Çatalköy'de bu sabah yine sahile vurmuş bir cansız erkek bedeni daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kısmı olarak bozulmuş halde bulunan cansız bedenin kimliği tespit edilmedi.

Çatalköy sahiline dün de bir cansız bedene rastlanırken, son dönemde hem Kıbrıs sahillerinde, hem de Antalya sahilinde sıkça cansız bedenlere rastlanılması dikkat çekiyor.