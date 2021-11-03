Casino’da çanta çalma olayına karışan bir kişi daha tutuklandı

Ülkemize 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakta gördüğü çocuk ve kadınlara cinsel saldırıda bulunan ve geçtiğimiz gün tutuklanan zanlı S.S’den sonra, bir kumarhaneden çanta çalarken S.S ile işbirliği yapan T.K de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, Lefkoşa Merit Casino ofis içerisinde Lefkoşa'da sakin G. B.' ye çanta içerisindeki 250 dolar, 1 adet altın kolye, TC kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğlu adına ait TC kimlik kartının çalındığını belirtti. Polis, zanlı S.S’nin 2 Kasım tarihinde polise yaptığı beyanda, Merit Casino’ya zanlı T.K ile gittiklerini ve konu cüzdanı ofis içinden alıp, zanlı T.K’ye teslim ettiğini söylediğini aktardı. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınacak kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini, temin edilecek ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine, aranan emarelere etki etmesi ihtimali olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Turist olarak geldi, çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulundu