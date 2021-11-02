Turist olarak geldi, çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulundu

2 ay önce adaya turist olarak gelen ve sokakta gördüğü çocuk ve kadınlara cinsel saldırıda bulunan zanlı S.S tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, zanlının “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 28 Ekim saat 19.30 sularında Lefkoşa'da, yolda yürüyen 15 yaşındaki E.C’ye rızası olmadan cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis 30 Ekim saat 04:20 sularında Lefkoşa Merit Casino ofis içerisinde, Lefkoşa'da sakin G. B.' ye ait çantadan 250 dolar, 1 adet altın kolye, TC kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğlu adına ait TC kimlik kartının da zanlı tarafından çalındığını belirtti. Zanlının 1 Kasım saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi bölgesinde yolda yürüyen 32 yaşındaki G. A.’ya da rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğunu aktaran polis, yine aynı gün saat 12.40 raddelerinde Lefkoşa'da 43 yaşındaki A.U.’nun da aynı şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını, zanlının A.U.’ya küfür ederek sözlü şiddet de uyguladığını söyledi.

Polis, yine aynı gün saat 13.30 sularında 15 yaşındaki E.Ç’nin, 13.45 raddelerinde ise Lefkoşa Surlariçi’nde yürümekte olan 15 yaşındaki B.İ’nin, zanlının cinsel saldırısına maruz kaldığını ifade etti. Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa'da şüpheli olarak tespit edilerek tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınacak kamera görüntülerinin incelenmesi, temin edilecek ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine, aranmakta olan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade eden polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Hırsızlığı arkadaşım istediği için yaptım”

Mahkemede söz alan zanlı Salman, “Sirkatı arkadaşım söyledi. Yaptım. İki ay önce geldim. Yolları bilmiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.