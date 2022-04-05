“Çarşamba antijeni pozitifti, Pazar PCR’ı negatif çıktı”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Covid-19 pozitif olmasına karşın, 10 günlük karantina süresini tamamlamadan izolasyonu bıraktığına ilişkin soruları yanıtladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin pozitif olan kişilere 10 gün karantina uygulamasının geçerli olduğunu söyleyen Pilli, Meclis Başkanı’nın Çarşamba günü evde antijen testinin pozitif çıktığını, PCR testinin Pazar günü yapılığını ve negatif çıktığını belirtti.



“Eğer kapanmasaydık günde 40-50 kişi solunum zorluğundan ölecekti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin iyi yönetilmediğinin söylendiğini belirterek, “Ben bunu asla kabul etmiyorum” dedi.

Pilli, pandeminin ilk dönemlerinde bazı ülkelerin sağlık altyapılarının çöktüğünü, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığını belirtti.

“Eğer kapanmasaydık günde 40-50 kişi solunum zorluğundan ölecekti” diyen Pilli, “Para her zaman kazanılır, sağlık geri dönmez, o dönemi iyi yönettik” dedi.



“Ölüm oranında 33. sıradayız”

Vaka sayılarına göre ölüm oranına bakıldığında dünyada 33. sırada olunduğunu, kaybedilen hastaların çoğunluğunun aşısız ve kronik hastalar olduğunu söyleyen Pilli, bu sonucun aşıların ihmal edilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Pilli, son zamanlarda COVID-19’a karşı korunmanın bırakıldığını, Meclis’te dahi maske takılmadığını, ihmal edildiğini söyleyerek, halka aşı yapmaları, kış aylarında kronik hastalar ve yaşlıların toplu yerlere girmemeleri çağrısında bulundu.

Pilli, “COVID-19 mücadelesinde başarılıyız” dedi.

Elektrik faturalarını aşağıya çekmek gerektiğini belirten Pilli, enerjiyle ilgili kısa orta ve uzun vadede yapılması gerekenler bulunduğunu, uzun vadede enerjinin planlanması ve bir yere entegre olunması gerektiğini söyledi.

