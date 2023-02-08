“Cansız beden, KKTC kafilesinden Pamir Konuklu’ya ait”
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel’de son bulunan cansız bedenin, KKTC kafilesinden, antrenör Pamir Konuklu olduğunu açıkladı.
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Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Otel’de son bulunan cansız bedenin, KKTC kafilesinden, antrenör Pamir Konuklu olduğunu açıkladı.
“Üzülerek paylaşıyorum ki KKTC ekibimizin erkek takım antrenörü Pamir Konuklu’nu hocamızın cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz."
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