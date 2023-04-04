Candan: “Yazıktır günahtır; bu halk bunları görüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Meclis Genel Kurul’unda “Ne yaptığını bilmeyen hükümet” başlığı altında konuşma yaptı.

Candan, “Bu kaçıncı elektrik kesintisi furyası?” diye sordu, memlekette her 3-4 ayda bir herhangi bir sebeple elektrik kesintilerine maruz kaldığını söyledi.

Candan, son yıllarda Kıb-Tek’teki sürekli yönetim kurulu ve ilgili bakan değişimlerini de eleştirerek, bu mekanizmayı sürdürebilir kılmak adına “dişe dokunur bir çalışma” olmadığını, bir yere varılamadığını savundu.

Candan, Avrupa Birliği’nin güneş enerjisine ilişkin bir kuruluma ilişkin aylardır oyalandığını, bu süreçlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

İmzalanan protokolün ise bir Türkiye’deki seçim çalışmasına indirgendiğini iddia eden Candan, bunun “kabul edilebilir ve sürdürebilir olmadığını” söyledi, “Yazıktır günahtır; bu halk bunları görüyor” dedi.

Candan, dün bir öğretmen sendikasının yaptığı açıklamaya işaret ederek, açıklamadaki deprem konusunda bina yeterlilikleri çalışmalarının tamamlanmadığına ve Namık Kemal Lisesi’nin YONPAŞ’a taşınması ve online eğitime geçilmesine ilişkin ifadeleri okudu. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Candan, bina yeterlilikleri çalışmalarının yazılı olarak duyurulması ve tamamlanması gerektiğini söyledi.

“Bir memlekette insanlar panik yapabilir. Ama devletin panik yapma hakkı yoktur. Devlet ne yaptığını bilmeli, insanlara doğru yolu göstermelidir” diye konuşan Candan, her anlamda toplumun panik havası yaşamak durumunda bırakıldığını ileri sürdü.

Bakan Taçoy'un ardından tekrardan söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan, 25 okul hariç protokolde yer alanları defalardır duyduklarını, her protokolde yıllardır aynı konuların yer aldığını ama bunların hayata geçirilmediğini belirtti.

Candan, aylardır, 3-4 bakanın isminin “ha gitti ha gidiyor” diye gündeme geldiğini hatırlatarak, böyle bir ortamda bakanların verimli olmasını beklemenin saçma olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde grev yapıldığını, grevin de bir hak olduğunu söyleyen Candan, toplumun vicdanında haksız konuma düşmeden önce hükümet edenlerin masayı kurması ve çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.