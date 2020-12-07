Candan: Narenciye kesim işçileri için adım atılsın

CTP Milletvekili Armağan Candan mecliste “narenciye kesim ekiplerinin ülkeye gelmesi” başlıklı konuşma yaptı.

Her yıl bu dönemlerde ülkeye bin 500 kadar narenciye kesim işçisi geldiğini anlatan Candan, bu işçilerin karantina şartları ve maaşlarının ödenmesi konularında kontraktörlerin talepleri olduğunu kaydetti, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini anlattı.

Ülkeye gelecek öğrencilerin karantinada tutulması kararının doğru olduğunu ancak öğrencilerin karantina ücretlerini ödemekten muaf tutulmasının iyi olacağını söyleyen Candan, uygun şartlar sağlanırsa ev karantinasına geçilmesinin konuşulduğunu, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Bu Memleket Bizim Platformu’nun yeniden kurulduğunu, bunun önemli olduğunu dile getiren Candan, CTP olarak ortak eylemliliği önemli bulduklarını kaydetti.

Platformun ortaya koyduğu ilkelere işaret eden Candan, CTP olarak ister iktidarda ister muhalefette olsunlar bu ilkeleri dert eden STK’larla mücadele edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Genel Kurul’un bugünkü toplantısı tamamlandı. Sonraki birleşim 14 Aralık Pazartesi sabah 10.00’da gerçekleşecek.