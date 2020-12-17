Candan: “Hükümet ülkenin yarısını temsil etmiyor”

Hükümet programının görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, CTP Milletvekili Armağan Candan, kurulan hükümette ülkenin yarısının temsil edilmediğini belirterek, kabinede kadın ve 55 yaşın altında birinin olmadığını söyledi.

13. maaş konusunda son günlerde yapılan açıklamalar konusuna değinerek, Başbakan Yardımcısı ve Başbakanın bu konuda konuştuğunu, ancak Maliye Bakanı’nın bir açıklama yapmadığını belirten Candan, seçim öncesinde yapılan istihdamlara da değindi.

Hükümet programında Ekim ayında erken seçim yapılacağının yazıldığını, ancak bu hükümet güven oyu almadan başka seçim tarihleri verildiğini savunan Candan, yapılan açıklamaların tek bir ağızdan yapılmasının önemine işaret etti.

Dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs'ın güneyinde vakalar artarken, Covid 19 aşısı konusunda yapılan çalışmalar ve girişimler hakkında bilgi istediklerini kaydeden Candan, dün itibarıyla pfizer ve AB’nin aşı konusunda Kuzey Kıbrıs’tan istediği bilgilerin iletilmediğini ileri sürdü.

Güney’in yapacağı aşılama takvimi konusunda bilgiler veren Candan, Kuzey Kıbrıs’ın bunun bilgilendirmesini yazılı olarak yapması gerektiğini vurguladı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yerinden söz alarak, 30 bin aşının muhafaza edileceği buzdolaplarının çalışır halde olduğu ve teknik altyapının hazır olduğu bilgisini verdi. Berova, bunun ilk etapta yapılan çalışma olduğunu, daha fazlası için ihale sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Berova, pandemi hastanesinin de Çarşamba günü hizmete açılacağı bilgisini, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den aldığını aktardı.

Hastanede görülen vakaların bir an önce önüne geçilmesi, pandemi hastanesinin de bir an önce aktif hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Candan, askerde bütün izinlerin iptal edildiğini, bu konuda ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlanan Spor Dairesi’nin, durma noktasına gelen bazı branşların yeniden hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapması gerektiğini ifade eden Candan, hükümet programında Covid-19 dikkate alınarak eğitime özel bir vurgulama yapılmamasını da eleştirdi.

Candan, her şeye rağmen Kıbrıs Türk halkının iyiliği için hükümete başarılar diledi.