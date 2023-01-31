Candan: “Elektrikte, tüp gazda, enflasyonda, ilaçta hükümetin karnesi sıfır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan Cumhuriyet Meclisi'nde “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında geçen hafta bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’dan bahseden Candan, bu gibi olayların yaşanmasını engelleyecek önleyici tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Devletin sorumlu noktalarında bulunan insanların sorumsuzca yaptığı konuşmaların da bazı insanları etkileyebileceğini kaydeden Candan, Din İşleri Başkanı’nın kadınlara yönelik olarak “zorundasınız” ifadesini kullandığını hatırlattı ve “Hala bu şahsın bu makamda bulunması utançtır. Hükümetin bir gün daha beklemeden gereğini yapması lazım” dedi.

Öğrencilerin karnelerini aldığını belirten Candan, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) hükümetin karnesini de yayınladığını ve biat etme, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma, öğretmen ithal etme, sivil toplum örgütlerini hiçleştirme, partizanca atamalar gibi konularda hükümetin notunun “10” olduğunu belirten Candan, alım gücünü artırma, kesintisiz elektrik sağlama, gaz fiyatlarını azaltma, ilaç sıkıntısını giderme gibi bazı konularda ise hükümetin notunun “0” olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı çözüm için müzakerelere dönme çağrısında” bulunduğu Kıbrıs’a ilişkin raporuna da değinen Candan, CTP’nin bu rapora destek belirttiği açıklamayı da okudu.

Önümüzdeki hafta Rum tarafında, nisanda Yunanistan’da ve mayısta ise Türkiye’de seçimler olacağını anımsatan Candan, seçimlerin ardından Kıbrıs sorunu ile ilgili bir takım hareketlenmelerin olabileceğine ilişkin duyumlar aldıklarını aktardı ve “Kıbrıs sorununun çözümünün yeniden gündeme geleceği aşikârdır” dedi. Candan ayrıca Strazburg'ta gerçekleştirdikleri AKPA Genel Kurul çalışmaları ile "Maraş" ve "Doğu Akdeniz'de istikrar ve barışın sağlanması" raporları hakkında bilgi verdi.