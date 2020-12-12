Çalıştığı iş yerini soymakla suçlanıyor

Girne’de meydana gelen ‘müstahdem tarafından hırsızlık’ suçundan tutuklanan zanlı M.T., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı.

Ceylan, zanlının 09.11.2020 - 09.12.2020 tarihleri arasında Girne'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Girne'de sakin Can Kut'un yapmakta olduğu KUT Ecza Deposu isimli işyerinde tahsildar olarak çalıştığını aktardı.

Polis, zanlının Girne’de faaliyet gösteren birçok eczaneden çeşitli tutarlarda makbuz karşılığı toplamda 222 bin 90 TL parayı şirket muhasebesine teslim etmediğini söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine, zanlı M.T.’nin Girne Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını bazı izahatlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Haluk Ceylan zanlının yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ayrıca fatura makbuzların inceleneceğini belirterek yeni başlatılan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.