“Çalışma iznimizi patronlarımız çıkarmadı”

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 7 kişi polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, kaçak duruma düşmelerinin sebebinin patronlarının kendilerine çalışma izni çıkarmaması olduğunu iddia etti.

Polisin mahkemeye aktardığı bilgiye göre, 6 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde yapılan denetimde, toplamda 228 ile 986 gün arasında değişen sürelerle ülkede izinsiz kaldıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların her birinin çalışma veya ikamet izni olmadan uzun süredir ülkede yaşadığı ortaya çıktı.

Mahkemede söz alan zanlılar, ülkede yasa dışı kalmalarının nedeninin kendilerinden kaynaklanmadığını, çalıştıkları iş yerlerinin kendilerine çalışma izni çıkarmadığını savundu.

Polis, zanlıların tutuklanarak aleyhlerine soruşturma başlatıldığını, ayrıca ülkeden ihraç edilmeleri yönünde de işlem yapılacağını belirtti. Soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan polis, özellikle zanlıların çalıştığı iş yerleriyle ilgili de araştırma yapılacağını kaydetti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, şahadeti değerlendirerek zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına ve iddia edilen iş yerlerinin araştırılmasına emir verdi. İş yerlerinde suç unsuru tespit edilmesi halinde, patronlar hakkında da yasal işlem yapılacağı belirtildi.