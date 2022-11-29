“Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi” için yoğun mesai

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) iş birliğinde yürütülen “Herkes için Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” çalışanları bilinçlendirmek anlamında önemli bir işlevi yerine getiriyor.



Avrupa Birliği desteği ile yaşama geçirilen proje hakkında Yenidüzen ve Kanal Sim de bilgilendirildi.



İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği Başkanı Ahmet Türkdoğan ve Proje Koordinatörü Gözde Öz, United Medya Grubu’nu ziyaret ederek hem çalışmaları hakkında bilgi verdi, hem de işbirliği alanlarını konuştu.



Büyük çoğunluğu örgütsüz görev yapan özel sektör çalışanlarının haklarına erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Türkdoğan, “Özellikle yasal sıkıntıların giderilmesi yönünde adım atıyoruz” dedi.



‘Mobing’ konusunda ciddi çalışma yürüttüklerini söyleyen Ahmet Türkdoğan, kendilerine yapılan başvurular sonrasında mağdur çalışanlara ücretsiz hukuk ve psikolog desteği sağladıklarının altını çizdi.

İşçi ve işveren eğitimleri ile çalışan haklarını güçlendirme yönünde gittiklerini belirten İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği Başkanı Ahmet Türkdoğan, projeye desteğinden dolayı United Medya Grup çatısı altındaki Yenidüzen ve Kanal Sim’e teşekkür etti.