Çalıntı tabletten gelen sinyal ele verdi

Park halindeki minibüsün içinden çalınan tablet, aylar sonra sinyal verdi; polis sinyalin peşinden giderek hırsızı yakaladı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Gencer, 18 Ağustos 2022 – 7 Eylül 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da park halinde bulunan minibüsün kapısı açılarak araca ait tüm elektrik kabloları kesici bir alet ile kesilip, içerisinde bulunan şarj kabloları, araç içerisindeki birçok aksam ile tabletin sirkat edildiğini söyledi.

Polis 7 Mart 2023 tarihinde tabletin aktif olduğunu, şikâyetçinin gelip yeni bildirimde bulunması üzerine vermiş olduğu sinyalin adresine gidildiğini ve zanlı R. B.'nin ikametgahında mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 1 adet tablet ve şarj kablosunun tespit edilip emare olarak alındığını, zanlının tutuklandığını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlının vermiş olduğu ifadesinin araştırılacağını ayrıca kayıp olan emarelerin de bulunduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.