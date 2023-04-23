Cahit Falyalı hayatını kaybetti
Uğradığı silahlı saldırı sonucu cinayete kurban giden Halil Falyalı'nın babası Cahit Falyalı, hayatını kaybetti.
A+A-
Uğradığı silahlı saldırı sonucu cinayete kurban giden Halil Falyalı'nın babası Cahit Falyalı, hayatını kaybetti.
Falyalı'nın ölümünü, oğlu Hüsnü Falyalı duyurdu.
Ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği ifade edilen Falyalı'nın ölüm nedenine ilişkin aileden resmi bir açıklama yapılmadı.
Cahit Falyalı, uzun yıllar UBP'nin çeşitli kademelerinde görev yapmıştı.
Bu haber toplam 950 defa okunmuştur