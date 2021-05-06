Çağraş yoğun bakımdan çıkarıldı, ameliyata alınacak

Lefkoşa Fuar Alanı kavşağında geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada yaralanan Yusuf Çağraş yoğun bakımdan çıkarıldı. Çağraş’ın tedavisine YDÜ Hastanesi’nde, normal serviste devam edileceği, bir dizi ameliyat geçirmesinin planlandığı öğrenildi.

28 Nisan tarihinde görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonrası günlerce yoğun bakımda kalan Yusuf Çağraş, hayati tehlikeyi atlattı. Çağraş, tedavi gördüğü YDÜ Hastanesi’nde, Ortopedi Servisine alındı. Hastaneden verilen bilgide Çağraş’ın sol bacağında dolaşım problemi olduğu, bunun çözülmesiyle önümüzdeki hafta ameliyata alınmasının planlandığı ifade edildi.

Neler yaşanmıştı?

Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı’nda 28 Nisan’da öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki O. T. M., kullanımındaki JU 730 plakalı araçla, trafik sıkışıklığı nedeniyle önce motosikletiyle trafikte bekleyen 44 yaşındaki Yusuf Çağraş’a çarpmıştı.

Çarptıktan sonra duramayan araç sürücüsü Yakın Doğu Bulvarında dönüşe geçen 33 yaşındaki Nasibe Karimova’nın yönetimindeki PJ 616 plakalı salon araca da çarparak durabilmiş, kaza sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralanmıştı. Görenleri dehşete düşüren kazada sürücü mahkemeye çıkarılmış, Polis, 22 yaşındaki JU 730 plakalı sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsiz olduğunu belirtmişti.

Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü zanlı O.T.M.İ., tutuklanmış, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Çağraş, 1 Mayıs işçi bayramına hastanede yoğun bakımda girerken, hastane önünde bekleyişte olan ailesi ise YENİDÜZEN’e konuşmuştu.