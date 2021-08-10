Lefkoşa38 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Elektriğe zam haberlerini medyadan öğrendim, etik değil…”
Çağman, işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü

Çağman, işçi sendikalarının temsilcileriyle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Koral Çağman, 2021 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla, bugün işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

A+A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Koral Çağman, 2021 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla, bugün işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Sırasıyla Hür-iş Federasyonu, Türk-Sen ve Dev-İş’i ziyaret eden Çağman,  asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Bakanlık olarak  sosyal diyalog yoluyla, tüm tarafların  görüşlerini ve tavsiyelerini  dinlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Çağman’a ziyaretlerinde Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı da eşlik etti.

İlk olarak Hür-İş Federasyonu  Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nu ziyaret eden Çağman: "Hedefimiz çatışma değil  uzlaşı içinde,   asgari ücretlinin  ezilmediği, açlık sınırının altına düşmediği bir rakama ulaşmak’’ ifadelerini kullandı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da konuşmasında,  Çalışma Bakanı Çağman’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Federasyon olarak gayelerinin  kavga değil; temsil ettikleri kesimin sıkıntılarını masada açıkça ifade etmek  ve  birlikte ortak bir karar üretmek olduğunu belirtti.

Serdaroğlu; Temmuz ayı  açlık sınırı, hayat pahalılığı , enflasyon  oranı ve geçim indeksi ilgili verileri  Bakan Çağman ile paylaştı.

Özel sektör çalışanının  hak ettiği ücreti alamadığının altını çizen Serdaroğlu ,  devletin elindeki  tüm veriler kullanıldığında  ulaştıkları rakamın kolay bir şekilde   tespit edebileceğini söyledi.

Hür-iş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de konuşmasında,  dünyanın her yerinde  asgari ücretin  sektörel bazda  en düşük asgari ücret olarak belirlendiğine değindi.  Yeltekin, Asgari Ücret Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini önemle vurgulayarak;  zor durumdaki sektörlerin  tespit edilmesi ve bu sektörlere Bakanlık tarafından  teşvik verilmesi hususunda önerilerde bulundu.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı,  çalışma hayatı ile ilgili  taleplerini  Bakan Çağman’a  sözlü ve yazılı olarak iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ikinci ziyaretini Arslan Bıçaklı başkanlığındaki Türk-Sen yetkililerine  yaptı. Ziyarette konuşan  Çağman,  asgari ücretin belirlenmesi konusunda tüm taraflar ile fikir alışverişinde bulunarak ,  ülkenin içinden geçtiği pandemi koşulları ve ekonomik darboğaz çerçevesinde; işçi ve işvereni de gözeterek ortak bir noktaya varmayı hedeflediklerini  ifade etti.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da konuşmasında ,  yasada asgari ücretin dört kişilik bir ailenin  yaşamını sürdürebilmesi için  gerekli ücret olarak tanımlandığını anımsattı. Bıçaklı:  "Asgari ücretin hesaplanarak  ne olması gerektiği  yasada  açıktır. Devletin verileri ortadadır’’ ifadelerini kullandı.

Komisyonda üç işçi federasyonun da temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan  Bıçaklı, Temmuz ayında kamu çalışanları hayat pahalılığı artışı alırken  özel sektör çalışanlarının Ağustos’a gelinmesine rağmen asgari ücret belirlenemediği için bir aylık bir kayıp yaşadığını sözlerine ekledi.

Bıçaklı, çalışma hayatında Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile ilgili yasal değişikliğin geri çekilmesi, işçi fonlarındaki  işçi temsilcilerinin sayısının arttırılması  , kayıt dışılığın önlenmesi ve sendikalaşmanın arttırılması  ile ilgili taleplerini  de hem sözlü hem de  yazılı olarak Bakan Çağman’a iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman son olarak  Koral Aşam başkanlığındaki Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu temsilcilerini ziyaret etti.

Ziyarette söz alan Dev-İş Başkanı Aşam, "Asgari ücret konusunda yapılan tartışmaları doğru bulmuyoruz. Asgari Ücret Yasası  bize açıkça söylüyor.  DPÖ, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Dairesi’nin  belirlediği kriterlerin uygulanması lazım. Mevcut yasa içinde hareket ediliyorsa, yasanın öngördüğü  indeks uygulanmalıdır " ifadelerini kullanarak görüş ve önerilerini Bakan Çağman’a iletti.

Bu haber toplam 116 defa okunmuştur