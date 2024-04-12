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Çağlayan bölgesinde uzun süredir elektrik yok

Çağlayan bölgesinde uzun süredir elektrik yok

Lefkoşa'da trafonun patlamasından dolayı sabah saatlerinden Çağlayan bölgesine elektrik verilemiyor. 

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Lefkoşa'da trafonun patlamasından dolayı sabah saatlerinden Çağlayan bölgesine elektrik verilemiyor. 

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada, trafo değişim çalışmalarının şu anda sürdüğü ve 18.30'da bölgeye yeniden elektrik verileceği belirtildi. 

Çağlayan bölgesine sabah saatlerinden bu yana elektrik verilemiyor.  

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şöyle:

"12 Nisan Cuma günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişim çalışması nedeniyle, sabah saat 08:00’den yaklaşık 18:30’a kadar Çağlayan, Dahlamer restoran (Eski Anibal ) ve Surlariçi Bölgesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur."

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