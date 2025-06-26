CAESAR Projeleri ve Afik Grup’tan Örnek İş Birliği: KKTC Kızılay’ı ile Kan Bağışı Kampanyası

İskele – Topluma değer katmayı amaçlayan projelere öncülük eden CAESAR Projeleri ve Afik Grup, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atıyor.

Bu kapsamda, 27 Haziran 2025 Cuma günü, İskele, Caesar Resort, Café Paris önünde düzenlenecek olan kan bağışı kampanyası, saat 09:00 – 16:00 arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlik, yalnızca CAESAR ve Afik çalışanlarına değil, tüm halka açık olacak. Katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olup, Kızılay ekipleri bağışçıları güvenli ve hijyenik koşullarda ağırlayacak.

Bu anlamlı kampanya ile hem toplumsal dayanışma güçlendirilecek hem de kan ihtiyacına dikkat çekilerek hayat kurtaracak bir farkındalık yaratılması hedefleniyor.

CAESAR Projeleri ve Afik Grup yetkilileri, sosyal sorumluluğun kurumsal değerlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.