ÇADER’de yeni Başkan Ejderoğlu...

Çatalköyü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) 13 Ocak Cumartesi dernek binasında Olağan Genel Kurul toplantısı yaptı.



Divan Başkanı Erkin Çelikeri, Divan Sekreterleri Gonca Akbudak Karacagil ve Yeşim Sakallılar yönetiminde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında bir yıllık Faaliyet Raporu ve Mali Rapor katılan üyelere sunularak oy birliği ile onaylandı.



ÇADER Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni dönem Yönetim Kurulu, Jale Ejderoğlu (Başkan), Simge Amcaoğlu (Sekreter), Emre Aksu (Mali Sekreter), Arzu Özgüm Burkan (Faal Üye), Şehan Tomgüsehan (Faal Üye), Firdevs Eren (Yedek Üye), Ulaş Varoğlu’ndan (Yedek Üye) oluştu.



Açıklamada, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Say ve yönetim kurulu üyelerine 2023 yılı boyunca vermiş oldukları emek ve hayata geçirmiş oldukları faaliyetlerden ötürü teşekkür edilerek, katkılarının yeni dönemde de devam etmesi temennisinde bulunuldu.