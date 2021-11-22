Büyükkonuk Belediyesi’ne “maaş ödemek” için borçlanma yetkisi

Bakanlar Kurulu, Büyükkonuk Belediyesi’ne maaş geriliğini karşılamak için borçlanma yetkisi verdi.

8 yıl vadeli olarak 4 yıl vadeli yapılacak borçlanma emekliye ayrılacak personelin ikramiyelerinin ödenmesinde ve 3 aylık maaş geriliğinin kapatılmasında kullanılacak.

Büyükkonuk Belediye Meclisi ve Borç Yönetim Komitesinin kararına göre atılan bu adım 22 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara gerekçe olarak “Dövizin her geçen gün yükselmesi ve buna bağlı GBP borcunun artması” gösterildi.

Borçlanma için “K. Vakıflar Bankası Ltd. nezdindeki mevcut GBP borcunun kapatılması” şartı sunuldu.

Bakanlar Kurulu, Kapital Bankası Ltd.'den 96 ay (8 yıl) vadeli 4.000.000 TL borçlanmayı, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası'nın 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca onayladı.