Büyükelçi, Crans Montana belgelerini yalanladı



TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Crans Montana belgelerini yalanladı, İsviçre’de neler yaşandığının öneminin kalmadığını çünkü artık federasyon temelinde görüşmelerin yapılmayacağını savundu, “iki devletin iş birliği içerisinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün görüşülmesi gerektiğini” ifade etti.



Büyükelçi bu açıklamalarını Güzelyurt’ta Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı’nın temel atma töreninde yaptı.



Güzelyurt bölgesine yaptıkları desteğin 70 milyon TL’yi geçtiğini anlatan Başçeri, Müze ile Güzelyurt’un yeni bir çekim merkezi kazanmış olacağını iddia etti.

Kıbrıs Türkünün güvenlik, bekası ve refahının Türkiye’nin Kırmızı çizgisi olduğunu kaydeden Başçeri, basına sızan Crans Montana görüşme tutanakları ile Türkiye’nin bu kırmızı çizgiden geri adım attığı algısı yaratılmak istendiğini ifade etti.

“Bu iddialar gerçeklerle bağdaşmıyor” diyen Başçeri, Crans Montana’da masanın "Rum Yunan ikilisi" tarafından devrildiğini belirtti.



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Güzelyurt’un “Türk toprağı” olduğunu belirtti.



Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı Güzelyurt Belediyesi tarafından Türkiye Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin (KEİ) katkılarıyla inşa ediliyor.

İki katlı müze bin 267 metrekare olarak projelendirilirken, meydan 10 bin metrekare olacak ve sosyal faaliyetler için kullanılabilecek.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yeni projeleri Milli Mücadele projesi ve Türk Dünyası Meydanı ile Kıbrıs Türkünün tarihi gerçeklerini gelecek nesillere ve Güzelyurtu ziyaret edecek turistlere anlatma imkanı yaratmış olacaklarını kaydetti.

Milli Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı Güzelyurt Belediyesi Açık Pazar ve Kent Park Projesi kapsamında bulunan alan içerisinde inşa edilecek.