Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ekim ayında büyükbaş hayvan düşük zararı tazminatı olarak 138 üreticiye 234 vaka için toplam 168 bin 480 TL ödediğini açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, açıklamasında, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını; hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini duyurdu.