Bütçenin bütünü onaylandı: 12 milyar 770 milyon TL

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi, geç saatlere sarkan toplantısıyla tamamladı. 12 milyar 770 milyon TL’lik bütçe, oy çokluğuyla onaylandı.

Hızlandırılmış programla Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri üç günde tamamlandı. Çarşamba günü saat 13.30’da başlayan toplantı, 01.50’de tamamlandı.

Meclis Genel Kurulu’nda son sırada Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerinin onaylanmasının ardından 23 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılmasına ilişkin karar da kabul edildi.

“Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” Meclis’ten oy birliğiyle geçti. Böylece erken seçim takvimi ve seçim yasakları Cuma günü başlayacak.

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNE DE OY ÇOKLUĞU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bu gece son olarak Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçeleri görüşüldü.

Maliye Bakanlığı bütçesi 5 milyar 946 milyon 686 bin 500 TL olarak onaylandı.

ERKEN SEÇİM TARİHİ MECLİS’TE ONAYLANDI

Toplantıda son olarak “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” görüşüldü. 23 Ocak 2022’de erken genel seçim yapılmasını içeren öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu çalışmalarını 01.50’de tamamladı.

Meclis bir sonraki toplantısını 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da yapacak.