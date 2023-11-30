Bütçe görüşmelerine ara verildi…
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesini görüşmeyi yarına bıraktı.
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesini görüşmeyi yarına bıraktı.
DAÜ bütçesinin oy birliğiyle onaylanmasının ardından toplantısına kısa ara veren komite, bugünkü gündemde yer alan
Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesini görüşmeye yarın devam etme kararı aldı. Yarınki toplantıda, "2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın geneli oylanarak toplantı tamamlanacak.
Komitede alınan karara göre, yarınki görüşmeler saat 12.00’de başlayacak.
Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay kararı açıkladıktan sonra toplantıyı yarın devam etmek üzere kapattı.
8 Kasım’da başlayan bütçe görüşmelerinin bugün tamamlanması bekleniyordu.
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