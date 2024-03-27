“Büşra Yavuz’un uyanmama ihtimali var”

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen ve bir kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü G.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı, 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede konuşan polis, kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz’un doktoru ile görüşüldüğünü, derin komada olduğunun ve uyanmama ihtimalinin bulunduğunu öğrendiklerini açıkladı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, zanlının yönetimindeki araç ile aşırı sürat ve dikkatsizlikle önündeki araca ‘makas’ atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın sağ tekerine çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis çarpmanın etkisiyle aracın önce kaldırıma daha sonra kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca çarpmasının ardından, kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi.

Polis, yaya Cihan Yükselin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya ilk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı ve ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındığını anımsattı.

Polis Çavuşu Timuçin, zanlıya yapılan nefes testinde alkol olmadığını, ancak kanında uyuşturucu olup olmadığının tespit edilmesi için kan alınarak tahlile gönderildiğini aktardı.

Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsü G.G.’nin aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğü belirtti.

Polis ayrıca kazada zanlı ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavilerinin Girne Akçiçek Hastanesinde yapıldığını ve ayak bileği kırılan Mehtap Kutat’ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 7 ifade aldıklarını ve 5 adet kamera görüntüsü daha temin ettiklerini açıkladı.

Polis, alınacak yeni ifadeler olduğunu belirtti. Polis, kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz’un doktoru ile görüşüldüğünü, derin komada olduğunun ve uyanmama ihtimalinin bulunduğunu öğrendiklerini açıkladı. Polis, aracın hız tespitinin henüz yapılamadığın, beklenen analiz sonuçları olduğunu belirterek, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel soruşturma maksatlı zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.