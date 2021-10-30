Bürüncük: 49 sanal bet şirketine ait sitelere erişim engeli konuldu

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, 49 sanal bet şirketine ait internet sitesinin erişimine mahkeme kararı ile engel koyduklarını açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan Bürüncük, sitelere ‘lisansı’ olmadığı gerekçesiyle erişim engeli konulduğunu da belirtti.

“Mahkeme kararı elimize Perşembe günü ulaştı. Biz de hemen haberleşme sağlayıcılarına gönderdik” diyen Bürüncük, “Şirketlerin nerede oldukları belli değil. Her birinin birden fazla URL adresi var. Buradan da erişim sağlanabiliyor” şeklinde konuştu.