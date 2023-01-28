Burçin Özkuş toprağa verildi
Zeytinlik'teki evinde dün ölü olarak bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi İnşaat Mühendislerinden 44 yaşındaki Burçin Özkuş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
A+A-
Zeytinlik'teki evinde dün ölü olarak bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi İnşaat Mühendislerinden 44 yaşındaki Burçin Özkuş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Lefkoşa Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde sevenleri Özkuş'u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Fotoğraf: Mustafa Erkan
Bu haber toplam 549 defa okunmuştur