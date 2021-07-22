Bunun hesabını kim verecek?

Ülke sporunun merkezi olan Lefkoşa Atatürk Stadı, 17-19 Temmuz tarihlerinde yapılan “Bi Dünya Kuzey Kıbrıs” isimli kültür ve spor festivali sonrası harabe bir şekilde kaderine bırakıldı. Stadı kullanan sporcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Atatürk Stadı’nın neredeyse tanınamaz haldeki halini gözler önüne serdi. Stadın tartan pisti tahrip olurken yer yer söküldüğü gözlemlendi. Uzun atlama kulvarlarında araç tekerlek izleri, kenarda sahanın direnajı ile ilgili kullanılan kısımlar ise kırıklar halinde.

Festivalin son günü olan pazartesi gününün ardından bayramın ilk günü stat kapılarına kilit vuruldu. Bayramın ikinci günü ise kalabalık ekipler festivalden kalan ekipmanları taşırken, geriye bir spor kompleksi ile alakası olmayan pis ve tahrip edilmiş bir görüntü bırakıldı.

Stadı antrenman amaçlı kullanan sporculardan eski milli atlet Meliz Redif ilk olarak yaptığı paylaşımla içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Tüfekçi Spor Kulübü triatletlerinden Kerem Güneşer ise tepkisini “Bİ DÜNYA PİSLİK” başlığı ile şu sözlerle belirtti:

Spor ve kültür festivalimiş..

“Ülkenin tek spor kompleksinin hali ortada. Tartan pist mahvolmuş, paramparça olmuş.. Pistin üzerinde forkliflerin tekerlek izleri, parça parça kopmuş tartan pist, kırılmış logar kapakları ve parçalanmış bir çim saha…

Gerçekten organizasyon süper olmuş.. Herşey çok ince ayrıntısına kadar düşünülmüş

Sporcular çim zeminde koşmak istediği zaman laf söyleyen yetkililer parçalanmış tartan piste ne diyecek aceba!!”

Ares Spor Kulübü triatletlerinden Deniz Kalıbcıoğlu ise yaşananlara tepkisini şu sözlerle koydu: Bunun olacagini ilk gunden yakin cevreme soyledim. Belliydi boyle olacagi… Yaziklar olsun. Bu pisligin hesabini kim verecek, bu yikim ne zaman ve nasil onarilacak? Tek bir yerimiz vardi, o da bok oldu simdi. Hepinize lanet olsun…