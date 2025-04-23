“Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplum arasında "başörtüsü tüzüğü" olarak bilinen Disiplin Tüzüğü konusunda ilk kez açıklama yaptı, tüzüğün geri çekilmesi için mücadele veren sendikalara için "hadlerini bilmiyorlar" dedi.

Külliye açılışı için 3 Mayıs'ta adaya geleceğini aktaran Erdoğan, "Gerekli mesajları orada vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın daha önce Kıbrıslı Türklere yönelik kullandığı "Besleme" kelimesi de halen hafızalarda bulunuyor.